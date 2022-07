Accordo raggiunto tra Inter e Salernitana nella trattativa per Andrea Pinamonti, affare che però al momento non può dirsi concluso né in procinto di chiudersi quantomeno sul momento. A tenere pigiato il freno è lo stesso attaccante nerazzurro, "attirato dalle sirene di altre squadre di serie A" come si legge su Gazzetta.it. L'arciere di Cles infatti è, come ben noto, nel mirino di altri club tra cui Atalanta, Sassuolo e Monza. Piste che l'ex Empoli sembrerebbe gradire maggiormente, Dea in particolare, club con il quale la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe imbastire un doppio affare. Tra i difensori passati al vaglio all'HQ dell'Inter ci sarebbe anche, l’atalantino Demiral, profilo gradito in quel di Milano - secondo quanto si legge nella versione online della Rosea - e per il quale "l’Inter è anche pronta ad avviare una trattativa separata. Prima, però, è prioritario chiudere il cerchio attorno a Pinamonti".