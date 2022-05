La Gazzetta dello Sport non molla e insiste sull'arrivo di Ivan Perisic alla Juventus a parametro zero. Anche oggi il quotidiano milanese rilancia la suggestione di mercato: "Netto il gradimento di Perisic, pronto a sottoscrivere un biennale da 6 milioni netti a stagione. Proprio ieri il croato ha allontanato le voci, assicurando che è concentrato solo sul finale di stagione dell’Inter. Un atto dovuto dopo la clamorosa uscita al termine della finale di Coppa Italia. Aggiungiamoci che quell’appuntamento con Marotta e Ausilio per la prossima settimana lo vincola a tenere tutto apparentemente fermo. Eppure a Torino danno per scontato che questo matrimonio si farà", si legge.