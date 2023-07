Gaetano Oristanio, talento classe 2002 dell'Inter, la prossima stagione giocherà in Serie A, come confermato dall'agente Beppe Riso all'uscita della sede nerazzurra dopo aver definito l'affare Frattesi con il Sassuolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Oristanio, reduce dalla promozione in Eredivisie il primo anno e dalla salvezza al secondo con il Volendam, è pronto al salto di categoria sulla scia degli apprezzamenti del ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini.

Su di lui ci sono Salernitana e Cagliari. "I primi a chiedere informazioni sono stati i campani, ma in questo momento i sardi sono in vantaggio. Il club rossoblù è infatti già in pressing perché consapevole che la concorrenza potrebbe aumentare da un momento all'altro e Tommaso Giulini lo vorrebbe come rinforzo dopo la promozione", si legge sull'edizione online de La Gazzetta dello Sport.

"A Cagliari Oristanio troverebbe Claudio Ranieri, un allenatore molto bravo a trattare con i giovani e fondamentale per ricalibrarlo sul calcio italiano. L'Inter vuole seguirlo da vicino e il ragazzo ha dimostrato di non perdersi per strada: se il ritmo sarà confermato non sarebbe una sorpresa vederlo incluso nella rosa nerazzurra nel prossimo futuro", conclude la Rosea.