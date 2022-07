Alle 18.30 di oggi l'Inter scenderà in campo allo stadio Bollaert-Delelis per sfidare il Lens in amichevole. Tra infortunati e giocatori in uscita, sono cinque i nerazzurri non convocati da Inzaghi: si tratta di Skriniar (che sta recuperando da un infortunio), Gosens (affaticato), Gagliardini (problema a un piede) e Sanchez e Pinamonti (entrambi in uscita).