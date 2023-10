Pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo di Inter-Bologna, Inzaghi ha deciso di richiamare in panchina Marcus Thuram e di buttare nella mischia Alexis Sanchez. Una mossa obbligata, visto l'infortunio di Marko Arnautovic e la sola presenza del cileno tra gli attaccanti in panchina. Le alternative in rosa per prova a superare questo deficit del reparto avanzato sono Henrikh Mkhitaryan e Davy Klaassen spostati sulla trequarti o come seconde punte dietro a Lautaro.

Nei prossimi giorni, durante la soste per le Nazionali, Inzaghi avrà tempo fare degli esperimenti in questo senso. "Se una quindicina di giocatori saluteranno Milano (per una decina di giorni) dagli aeroporti cittadini, i due candidati vice Arnautovic resteranno ad Appiano Gentile - ricorda La Gazzetta dello Sport -. Mkhitaryan ha dato l'addio all'Armenia, Klaassen non è stato convocato. Così Inzaghi ha la preziosissima possibilità di provarli nella posizione di seconda punta e di testarne i progressi".

