La Juventus, tra sentenze e ko a Empoli, è di fatto fuori dalla prossima Champions League. E allora come cambia la corsa per l'edizione 2023/24? "La Lazio, che a questo punto si ritrova a +7 sul quinto posto (occupato dall’Atalanta), ha ottenuto l’aritmetica qualificazione al massimo torneo continentale - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. L’Inter, a + 5 sulla Dea, potrebbe staccare il pass con un pareggio sabato proprio contro la squadra di Gasperini, mentre al Milan servono adesso 3 punti da conquistare nelle prossime due partite, domenica all’Allianz nello scontro diretto contro la Juve o nell’ultima giornata, quando ospiterà il Verona al Meazza. A quota 67, infatti, i rossoneri potrebbero essere raggiunti soltanto dall’Atalanta con la quale, però, sono in vantaggio nei confronti diretti (pareggio 1-1 e vittoria per 2-0)".

