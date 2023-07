Mosse anche in difesa per il Chelsea, dopo l'infortunio di Wesley Fofana costretto a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo rinforzo. Secondo i colleghi del The Athletic, i Blues avrebbero raggiunto un principio di accordo con il Monaco per ingaggiare il difensore Axel Disasi. Un suo arrivo a Londra può avere ripercussioni anche sulla permanenza in rosa di Trevoh Chalobah, uno dei nomi accostati con frequenza anche all'Inter.

