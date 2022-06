A volte ritornano. Idealmente, o realmente. C'è un attaccante ex Inter che potrebbe ripresentarsi ad Appiano Gentile a luglio, almeno gli piacerebbe molto. Non si tratta di Romelu Lukaku , ma più modestamente di Mattia Destro , cresciuto nelle giovanili nerazzurre ma con alle spalle una carriera da girovago, con i picchi massimi nel Milan e nella Roma.

Oggi, a 32 anni, la punta marchigiana è stata proposta al management di Viale della Liberazione da svincolato, dopo il tentativo andato a vuoto dello scorso gennaio. Reduce dall'esperienza al Genoa, Destro si candida come quinta punta a prescindere da chi potrebbero essere gli altri 4 compagni di reparto. Il suo arrivo potrebbe essere utile in chiave liste UEFA, tra l'altro. Nel mentre, l'entourage di Destro è in contatto con Cremonese, Lecce e Salernitana e gradirebbero accoglierlo nella propria rosa. Ma se ci fosse l'opportunità di tornare all'Inter...

