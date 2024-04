Vincere contro il Cagliari per guadagnarsi il match point scudetto nel derby con il Milan. È questo, come ribadisce il Corriere dello Sport, l'obiettivo dell'Inter per l'imminente finale di stagione: conquistare la seconda stella 'in faccia' ai cugini, primi rivali degli ultimi anni, avrebbe un sapore particolare. Il tutto in attesa di capire cosa farà oggi il Diavolo contro il Sassuolo: se il distacco sui rossoneri aumentasse da 14 a 16 o 17 punti, allora ai nerazzurri basterebbe un pareggio nella derby del 22 aprile per cucirsi lo scudetto sul petto.

"Mettendo da parte i calcoli, che comunque in casa Inter hanno già fatto tutti, i giocatori di Inzaghi vogliono giocarsi a tutti costi quest’ultimo obiettivo" scrive il Corsport, ricordando che, dopo il tricolore vinto dall'Inter nel 2021, l'anno seguente a fare festa è stato poi proprio il Milan, battuto in cinque volte su cinque nel 2023 tra campionato, Supercoppa e Champions. "Con questo scudetto, dunque, potrebbe chiudersi un cerchio. E la ciliegina sulla torta sarebbe l’ennesimo derby vinto", sottolinea il quotidiano.

