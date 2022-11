"Ultima volta da regista per Calhangolu ? Plausibile, ma non necessariamente scontato. Brozovic scalpita, ma è complicato immaginare che a Bergamo Inzaghi lo lanci dall’inizio, lasciando in panchina Mkhitaryan". Lo prevede il Corriere dello Sport , che dunque continua a immaginare la solita linea mediana con il croato in panchina, magari in campo nella ripresa.

"Ad ogni modo, dopo la gara di oggi, occorrerà attendere una cinquantina di giorni per capire quali siano i piani di Inzaghi per il futuro. Il turco, infatti, è andato ben oltre le aspettative come “architetto” della mediana. Anzi, forse, è stato perfino superiore a Brozovic in fase di non possesso - sottolinea il quotidiano romano -. Quanto mostrato in queste settimane, allora, è sufficiente per mettere in discussione il ruolo di Brozovic? Difficile da credere, conoscendo la stima che il tecnico piacentino nutre nei suoi confronti. Tanto più che lui e Calhanoglu non sono certo alternativi. Al contrario, hanno sempre giocato insieme e sviluppando pure un’ottima intesa". E allora è molto probabile che dopo la sosta si torni al "doppio cervello", esattamente come un anno fa.