Quella di ieri sera, a Udine, è stata la vittoria dei 'futuri campioni d'Italia". Stephane Dalmat commenta così il 2-1 dell'Inter contro l'Udinese, nel consueto intervento sul suo profilo Instagram. "Si vede che siamo alla fine del campionato perché c'è un po' di stanchezza. Speriamo di arrivare allo scudetto il più presto possibile, contro il Cagliari o contro il Milan - ha aggiunto l'ex centrocampista dei nerazzurro -. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma c'è stata una reazione da campioni. L'Inter ha dimostrato maturità ed esperienza per vincere questo tipo di partite, sono sicuro che l'anno scorso sarebbe finita in pareggio o sarebbe arrivata una sconfitta".

Dalmat, infine, esalta Frattesi, che ieri ha avuto un impatto devastante dalla panchina segnando il gol decisivo come era già successo contro il Verona: "Sono contento perché abbiamo fatto gol nei minuti di recupero con un giocatore, Frattesi, uscito dalla panchina. Vuol dire che tutti i giocatori sono importanti per la squadra e questo si vede. Un giocatore che sta in panchina dovrebbe essere arrabbiato, ma questo è un gruppo forte. Questo è un merito di Inzaghi, si sentono tutti importanti. Inzaghi ha saputo dare fiducia a tutti i giocatori. Aspettiamo la seconda stella, ormai è vicina".

