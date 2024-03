Delle quattro Nazionali impegnate questa sera sui campi internazionali è la Francia l'unica Federazione che trova la vittoria. I transalpini vincono contro il Cile di Alexis Sanchez, anche questa volta titolare e in campo per buona parte della gara. Il 70 nerazzurro non trova la rete neppure questa sera nella sua cara Marsiglia, lì dove lo scorso anno aveva ricordato di che pasta è fatto. Una ventata d'aria in quel della Provenza che ha rinvigorito il vecchio Niño Maravilla ancora però non apparso in questa sua seconda parentesi sotto l'ombra della Madonnina. Se con l'Inter la fatica di trovare il gol è spiegata dal poco minutaggio, con la Roja Sanchez è praticamente onnipresente. Eppure, il digiuno di reti dell'attaccante non allarma né preoccupa i suoi connazionali, stampa compresa. D'oltreoceano i giudizi post-partita sull'attaccante di Inzaghi sono estremamente positivi: "Osorio, Alexis e Marcelino brillano in un Cile competitivo contro la Francia" si legge su AS Chile, dove giudicano così la prestazione di Alexis: "Ha giocato a Marsiglia, casa sua, e si è fatto notare. Ottima partita da '10', decisamente superiore a quanto fatto vedere contro l'Albania. Ha condiviso il gioco ed è stato un pugnale per la difesa francese con i suoi passaggi profondi. È quello che fa la differenza".

