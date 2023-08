Ancora nel limbo milanese, in attesa di conoscere se il suo futuro sarà o meno all'Inter, Lazar Samardžić stamattina ha scambiato, tra un selfie e l'altro, qualche parola con un tifoso nerazzurro. Scontato il contenuto del breve dialogo: 'alla fine firmi?', la richiesta diretta formulata al centrocampista serbo. Che ha risposto senza esitazioni 'certo', come riportato da Sportitalia. Insomma, la volontà del giocatore non è mai cambiata, visto che anche dopo le visite mediche di giovedì aveva confidato ad altri fan che non sarebbe tornato a Udine. Ora la palla è nelle mani del padre-agente Mladen, che ieri ha costretto la dirigenza dell'Inter a mettere in standby l'affare di fronte alla richiesta di commissioni più alta rispetto a quella pattuita in precedenza con Rafaela Pimenta.

