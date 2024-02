"Però così mi fate commuovere", ammette Amadeus in sala stampa all'indomani della finale del Festival di Sanremo, ringraziando tutti i giornalisti per il lungo applauso. Il noto conduttore televisivo di fede interista non nasconde di aver deciso di fermarsi per un po', allontanando ipotetici nuovi progetti professionali con una battuta sulla sua squadra del cuore, ieri vincente a Roma: "In questo momento l'unico mio grande desiderio è mettere la seconda stella sul petto -le parole di Ama in ottica scudetto -. Scusate la divagazione calcistica. Ho solo pensieri di tempo libero, di stare con la famiglia e vedere qualche partita in più dell'Inter".

Poi l'aggiunta: "Ringrazio pubblicamente l'Inter perché da quando sono qui, la partita prima o la partita dopo il Festival vince. Ho ringraziato la società che mi ha fatto fare un Sanremo in assoluta serenità".

