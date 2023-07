Cristian Stellini, assistente storico di Antonio Conte all'Inter e al Tottenham, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio commentando le voci su possibili contatti tra l'ex tecnico nerazzurro e il Napoli prima della firma di Rudi Garcia: "Non lo so, di queste cose se ne occupa Conte. Per quello che ne so, tuttavia, non è stata formulata una richiesta di questo tipo".