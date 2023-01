Tra i tanti messaggi arrivati dal mondo del calcio per salutare Joao Miranda, che ha deciso di smettere con la carriera di calciatore, c'è quello di Diego Pablo Simeone. L'ex centrocampista nerazzurro, oggi allenatore dell'Atletico Madrid, è stato infatti per anni il tecnico del centrale brasiliano con i colchoneros. "Congratulazioni per la tua grande carriera, Joao Miranda. Molte grazie per i momenti insieme e buona fortuna per la tua nuova tappa", le parole utilizzate dal "Cholo" sui social network.