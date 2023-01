Éver Banega, ex centrocampista dell'Inter in forza all'Al-Shabab, ha parlato di Cristiano Ronaldo dopo il suo approdo in Arabia Saudita. I due si sono sfidati a lungo in Liga quando militavano rispettivamente per Siviglia e Real Madrid. "Sappiamo chi è Cristiano Ronaldo. Il nostro campionato sta crescendo e il suo arrivo sarà molto positivo, non solo per il calcio. Sarà il benvenuto, spero che si diverta", le parole dell'argentino.