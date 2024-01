I social sono l'ambiente in cui i club di calcio si sbottonano più facilmente, andando a creare contenuti ad hoc per il popolo del web e per i tifosi, meno istituzionali e tendenzialmente spiritosi se non irriverenti. In tal senso il Monza, dopo la pesante sconfitta contro l'Inter di sabato scorso, ha pubblicato su TikTok una clip in cui proponendo una scena de 'I Griffin' chiama in causa anche il Milan, anch'esso sconfitto dai nerazzurri per 5-1. E a prescindere dal tifo è molto divertente, perché mal comune...



A seguire le immagini.