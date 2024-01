I ragazzi del centro di formazione 'Seven7oo Kayros di San Siro', organizzazione che aggrega i giovani del quartiere grazie all’organizzazione di attività sportive ed educative, hanno vissuto un pomeriggio indimenticabile grazie alla visita di Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, che è sceso in campo per allenarsi con loro. Il tutto è stato promosso da Nike, sponsor dei nerazzurri e del francese, il quale si è presentato a sorpresa al centro Unione Triestina, in via Fleming, a Milano. "Solo dando puoi ricevere più di quello che già hai", ha commentato l'ex Gladabach sul suo profilo Instagram allegando tanto di video con le migliori immagini dell'iniziativa.