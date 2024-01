C'è un po' di Inter nell'ultimo video pubblicato da Travis Scott per continuare a far volare il suo pezzo 'I Know ?', una delle hit dell'ultimo album 'Utopia' che ha scalato le classifiche mondiali. La Flame, noto rapper di Houston, ha infatti deciso di inserire nel suo video clip Emily Ratajkowski: in una scena la modella statunitense fuma con indosso la maglia dell'Inter griffata Pirelli. Un dettaglio che a molti non è passato inosservato.