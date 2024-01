Reunion inaspettata a Istanbul per due giocatori che in Serie A sono sempre stati rivali. Nelle scorse ore, infatti, Leonardo Bonucci è sbarcato in Turchia per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Fenerbahce, dopo 6 mesi a dir poco negativi all’Union Berlino. L’ex difensore della Juventus ieri è stato accolto da Edin Dzeko, ex attaccante di Roma e Inter, con la testata turca Fanatik che li ha immortalati insieme.

Leonardo Bonucci & Edin Dzeko pic.twitter.com/ayjPWzfqpJ — Fanatik (@fanatikcomtr) January 11, 2024