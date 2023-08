Intervistato in esclusiva da Soccerking, Marco Materazzi ha spiegato che Lautaro Martinez ha tutti i gradi per fare il primo capitano dell'Inter, ruolo che ricoprirà da questa stagione: "Deve fare quello che faceva l'anno scorso, essere capitani non vuol dire solo portare la fascia ma essere leader - ha spiegato Matrix -. L'Inter ha avuto per tanti anni un capitano come Zanetti, un trascinatore silenzioso, a differenza di Lautaro che è più sanguigno. Lautaro ha dimostrato di meritare la fascia".

