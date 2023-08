Sfumato Scamacca, adesso l'Inter è costretta di nuovo a guardarsi intorno per il nuovo attaccante. I nomi fatti da La Gazzetta dello Sport sono sempre gli stessi: Beto, per il quale sono già stati allacciati contatti con l'Udinese e, soprattutto, Folarin Balogun, il preferito del club in assoluto.

"L’americano dell’Arsenal è sempre stato in pole nel gradimento dei dirigenti - assicura la rosea -. L’inseguimento si era stoppato dopo un confronto con l’allenatore sulle caratteristiche dell’attaccante. Inzaghi voleva una prima punta più classica: ora cambierà il suo orientamento? In caso di risposta positiva, ripartirebbero i colloqui con i Gunners. Ma la valutazione di Balogun è persino superiore a quella di Scamacca: 40 milioni. Servirebbe dunque un investimento maggiore, possibile solo con l’ok di Zhang".

Sullo sfondo, però, resta anche il profilo di Alvaro Morata, nelle scorse ore escluso con decisione dalla rosa dei papabili anche per questioni anagrafiche. "Ma a questo punto non è più giusto eliminarlo: è una possibilità remota, legata anche al fatto che l’Atletico scenda dalla famosa richiesta dai 21 milioni di euro - prosegue il quotidiano -. Altre piste sono legate a scenari di mercato oggi non preventivabili, ovvero a giocatori oggi non cedibili ma che verso la fine del mercato cambiano il proprio punto di vista. Ma è possibile che a questo punto l’Inter decida di attendere prima di buttarsi con decisione su un altro obiettivo".

