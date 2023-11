L'Inter al completo la si rivedrà solo giovedì prossimo, a poche ore dal match cruciale con la Juventus. Ma intanto Inzaghi - secondo la Gazzetta dello Sport - ha già fissato l'obiettivo: andare in fuga, a partire proprio dalla prossima gara.

L'Inter comanda la classifica e lo scontro diretto con i bianconeri è visto come un'occasione per sferrare un altro colpo ferale alle velleità delle concorrenti. Il tecnico ha chiesto alla squadra quell'attenzione e quella disponibilità già viste in questi primi mesi di stagione. Testa già a Torino, insomma, nonostante i tanti impegni con le nazionali. Nessuna esitazione è possibile, guardando il calendario che mette in fila Juve, Benfica, Napoli, Udinese, Real Sociedad e Lazio prima della Coppa Italia.

Il fatto che gli ottavi di Champions siano già stati raggiunti facilita il compito del tecnico nerazzurro a livello di formazione: con la Juve, dentro i migliori. Oggi, fino a mercoledì prossimo, attenzione massima ai nazionali. Come scrive la rosea, staff tecnico e staff medico sono in costante contatto con i giocatori. Un confronto quotidiano per ottenere feedback e aggiornamenti sul lavoro svolto, perché i parametri fisici ottimi con i quali la squadra ha chiuso l'ultimo mini-ciclo non devono essere intaccati.