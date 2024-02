Moviola un po' superficiale quella della Gazzetta dello Sport che "dimentica" il caso più eclatante di serata, l'intervento scomposto di Danilo su Thuram in area bianconera.

La rosea passa invece velocemente in rassegna pochi episodi. Non è da giallo Vlahovic al 7' secondo la rosea, anche se l'intervento del serbo è pericoloso e meritevole di sanzione. Viene considerato "al limite" l'intervento di Dimarco su McKennie. Ok il giallo per Danilo ed è regolare il gol dell'Inter. Bremer-Thuram? "Duello, spallata, mai rigore". Però i dubbi restano...