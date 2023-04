Livio Marinelli ha arbitrato, secondo la Gazzetta dello Sport, un Empoli-Inter relativamente tranquillo, fischiando appena 19 falli commessi (13 dei nerazzurri) ed estraendo due gialli, di cui uno per proteste a Barella. Tra gli episodi chiave da moviola tra potenziali rigori giustamente non fischiati (presunte mani in area di Bellanova, contatto Ebuehi-Correa), oltre al fallo su D'Ambrosio di Parisi, che ha rischiato il rosso secondo la rosea.