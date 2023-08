Settantadue ore per provare ad arrivare a Mehdi Taremi. "L’inseguimento al bomber iraniano è complicato ma non impossibile - riporta Tuttosport -. Il Porto non sarebbe più fermo a una base minima di 30 milioni in un colpo solo. I Dragoni avrebbero aperto a una formula più flessibile: è possibile trattare per una mix di parte fissa e bonus per arrivare a quota 30.

Quindi c’è un certo margine di negoziazione. L’Inter sta provando a stringere. Vorrebbe chiudere la pratica entro le prossime 72 ore. Ma al tempo stesso i dirigenti nerazzurri sanno che occorre avere pazienza dal momento che si sta componendo il grande puzzle dei numeri 9 a livello europeo".