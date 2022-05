André Onana sarà oggi nella sede dell'Inter per firmare il suo nuovo contratto con i nerazzurri a tre milioni di euro l'anno per quattro stagioni. La notizia è riportata da vari organi di stampa, tra cui Tuttosport, che sottolinea come nella serata di ieri il giocatore abbia incontrato già alcuni dirigenti interisti (Ausilio e Baccin) presenti all'Integration Heroes Match al Meazza.