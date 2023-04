Nuovo turnover in vista di Inter-Lazio, da parte di Simone Inzaghi. Come spiega Tuttosport, il tecnico potrebbe ridare spazio a Brozovic in regia e Lukaku in attacco, con chance anche per D'Ambrosio (Darmian avanzerebbe in fascia), Correa e Gagliardini, visto che Barella e Calhanoglu stanno bene ma vengono da una partita in cui hanno avvertito un affaticamento.

Riguardo a Gagliardini, il quotidiano ricorda che Inzaghi "ha sempre tentato di limitare il suo (ex) pupillo Sergej Milinkovic-Savic schierando dal primo minuto Roberto Gagliardini. Nella prima sfida, datata 16 ottobre 2021, l’ex Atalanta disputò una prestazione con i fiocchi, opponendo muscoli e fisicità al serbo. La gara terminò 3-1 per i padroni di casa (con rissa finale) e Savic che realizzò il gol della sicurezza dopo una prova opaca, col proprio marcatore di turno in panchina. Stesso spartito nel match di ritorno del 9 gennaio 2022. Questa volta l’Inter vinse per 2-1. Tutta un’altra storia invece l’ultimo confronto dello scorso 26 agosto. I nerazzurri furono letteralmente presi a pallate per gran parte del match dai propri avversari, con Milinkovic tra i migliori in campo e il 5 nerazzurro che finì sotto accusa insieme al suo allenatore".