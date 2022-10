Non ci saranno deroghe ulteriori riguardo all'applicazione dell'indice di liquidità, mentre ci sarà qualche concessione sulla gradualità del calcolo del parametro, che verrà definita nelle prossime due settimane. Questo è quanto emerso nella riunione di ieri tra le componenti della Figc, ieri in via Rosellini a Milano con i rappresentanti di Leghe, calciatori, allenatori e arbitri. "Ieri la Serie A ha provato ad andare oltre, avanzando la proposta di un indice di liquidità ancora più morbido per avere meno limiti preliminari nella campagna trasferimenti. Ma su questo la Federazione non intende fare sconti perché vuole mantenere inalterato l'impianto attuale. Possibile, invece, rivedere gli attuali meccanismi alla base dei calcoli della somma da immettere nel club per rientrare nei parametri in caso di sforamento", riporta Tuttosport.