Finalmente è arrivato l'esordio di Tajon Buchanan. Attesissimo dai tifosi dell'Inter, venerdì il canadese ha debuttato contro la Salernitana e ha subito infiammato lo stadio con sgasate e doppi passi.

Come sottolinea Tuttosport, l’ex Bruges ha mostrato intraprendenza, velocità, sfacciataggine calcistica. E una grande virtù: l'uno contro uno, forse l'elemento che davvero manca a questa Inter nei suoi principali interpreti. Il lavoro di Inzaghi in queste settimane comincia a dare i suoi frutti e ora Buchanan può essere davvero un jolly prezioso per quest'ultima parte di stagione.