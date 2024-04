Due nomi nuovi per la difesa segnalati oggi da Tuttosport. Si tratta di Eric Garcia e Rafa Marin. Il primo è un difensore centrale del Barcellona ceduto in prestito dal Barcellona al Girona, il secondo dal Real Madrid all'Alaves. Entrambi hanno un contratto fino al 2026.

L'Inter, spiega il quotidiano, vuole rafforzare il pacchetto arretrato e ha messo Alessandro Buongiorno in lista, ma servono 40 milioni e sarà molto complicato. Sul taccuino anche Schuurs, Bijol, Valentini e i due giocatori spagnoli, agganciabili in prestito con diritto di riscatto con una possibile recompra da parte dei due colossi di Spagna.