Tra i giocatori più in forma di Juventus-Inter, almeno sulla carta, dovrebbero esserci i due azzurri Federico Chiesa e Nicolò Barella, reduci entrambi da grandi prestazioni in azzurro.

Come evidenzia Tuttosport, con l'Ucraina sono stati determinanti gli "strappi" del bianconero e la lucida costanza dell'interista nelle due fasi. Entrambi non hanno minimamente pensato alla gara di domenica e si sono gettati sull'obiettivo comune. Entrambi, tra l'altro, arrivavano da un periodo non proprio brillantissimo in campionato.