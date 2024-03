Hakan Calhanoglu sta per tornare a disposizione, ma come spiega oggi Tuttosport alle sue spalle è cresciuto Kristjan Asllani. Una maturazione sotto gli occhi di tutti che permette al giocatore turco di recuperare per tempo, senza affanni, e che porterà il calciatore albanese ad essere di nuovo titolare a Bologna. Sarà la quarta consecutiva dal 1'.

Probabile per Calhanoglu un ritorno in campo con cautela per uno spezzone di partita, sabato pomeriggio, in modo da essere pronto contro l'Atletico.