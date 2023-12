Niente Genoa per Lautaro e Dimarco. Dopo aver saltato il match con il Lecce, il capitano e l'esterno non saranno a disposizione di Inzaghi nemmeno domani in Liguria: per loro, ieri, ancora lavoro a parte.

Come riferisce Tuttosport, personalizzato in campo per Dumfries: oggi si capirà se l'olandese potrà tornare tra i convocati dopo l'infortunio di Napoli. Ieri la febbre ha invece colpito Frattesi, dopo che aveva fatto lo stesso con De Vrij che infatti ieri si è allenato all'interno per evitare rischi.