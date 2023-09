"Inzaghi&Pioli, rivincite calde". Questo il titolo che trova spazio in taglio basso sulla prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 5 settembre 2023. "Inter e Milan già in fuga verso il derby. Messi in discussione nell'ultima stagione, si levano sassolini a suon di risultati", si legge ancora sulla copertina del quotidiano torinese.