La Gazzetta dello Sport premia l'Inter con una serie di giudizi più che positivi anche sui singoli. Partendo dal 7,5 per Inzaghi, che gestisce secondo il copione che aveva in testa e capisce quando è il momento di andare a vincere. Ad esempio inserendo Lautaro, altro 7,5: cambia l'Inter proprio come a Salerno. Il "peggiore" della rosea è invece Calhanoglu, 5,5 e serata senza magie.

Reparto per reparto, sufficienti le prove di Sommer e Bisseck ("cose buone e altre meno" dal tedesco), da 6,5 Acerbi e Bastoni. Stesso voto per Darmian, a cui "riesce tutto, andrebbe clonato". Voto 6 a Frattesi che dopo il gol fallito nel primo tempo deve una cena a Lautaro. Meglio Barella (7), suo sostituto, un altro che come l'argentino cambia il ritmo della partita. In mediana anche un 5,5 a Mkhitaryan e un 6 a Carlos Augusto.

Sufficiente Sanchez, 6 anche se nel giudizio si parla di prova anonima. E' invece da 7 Thuram, che avvia quasi tutte le azioni pericolose e ha una gestione del finale eccellente. Benissimo da subentrati De Vrij ("protagonista ritrovato") e Asllani, entrambi da 6,5.