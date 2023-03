Gianluca Scamacca è finito ai margini di un West Ham in crisi e a fine anno potrebbe salutare Londra. Su di lui la Juventus, che in testate potrebbe perdere Vlahovic, ma non solo: secondo la Gazzetta dello Sport sarà sfida all'Inter. "Il divorzio a giugno sembra tutt’altro che improbabile.

E in una situazione del genere si potrebbero aprire soluzioni vantaggiose, anche in prestito con diritto/obbligo di riscatto - si legge -. La Juventus monitora la situazione per farsi trovare pronta nel caso in cui il sacrificio di Vlahovic dovesse diventare davvero necessario. Non è scontato, ma nemmeno impossibile. Antenne dritte anche in casa Inter: Beppe Marotta, proprio come i bianconeri, ha sfiorato il centravanti azzurro più volte ai tempi del Sassuolo".