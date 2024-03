"Per quanto l’Atletico Madrid abbia sterzato verso un gioco più qualitativo, per battere una squadra del Cholo, prima di tutto, bisognerà sempre pareggiare il furore agonistico dei suoi pirati". Così Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport avvisa l'Inter in vista dell'impegno di domani.

Secondo la penna della rosea, l'Inter deve mettere in conto una notte da battaglia calcistica. I nerazzurri appaiono migliori in tutto rispetto ai rivali di domani e il match dell'andata ha parlato chiaro in tal senso. "Dimarco e Thuram possono colpire in ripartenza una squadra sbilanciata nella rimonta. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan hanno la qualità per congelare il pallone; l’Inter, vicecampione d’Europa, ha la personalità per spegnere l’inferno del Metropolitano. Testa fredda, cuore caldo: il mantra da seguire".