Sta diventando sempre più complicato per l'Inter arrivare ad un attaccante. Come spiega il Corriere dello Sport, i nerazzurri devono confrontarsi con una richiesta altissima dell'Arsenal per Folarin Balogun, dopo che i gunners hanno respinto un'offerta da 40 milioni di euro arrivata dal Monaco. In più, dopo aver perso Dzeko e Lukaku, "l’Inter sta cercando di recuperare fisicità e centimetri".

Anche per questo Inzaghi spinge ancora per Alvaro Morata, meno futuribile ma un "usato sicuro". Non entusiasma i vertici societari anche per il quadriennale da 5 milioni l'anno senza Decreto Crescita che bisognerebbe sborsare. Nel Porto c'è invece Taremi, ma la richiesta da 30 milioni di euro dei portoghesi non sembra destinata ad abbassarsi.