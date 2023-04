Così come i colleghi della Gazzetta dello Sport, anche quelli del Corriere dello Sport hanno puntato l'attenzione sullo scambio di parole andato in scena ieri al Castellani, prima di Empoli-Inter, tra il vice ds nerazzurro Dario Baccin e Guglielmo Vicario, portiere azzurro. Che, in caso di cessione di André Onana, è un profilo che la dirigenza di Viale della Liberazione segue assieme a Marco Carnesecchi.