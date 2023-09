Il rinnovo fino al 2025 - secondo il Corriere dello Sport - passerà alla storia come il ribaltone di Inzaghi. "Non facciamo finta di sorvolare, popoli della curva che adesso mandate in tilt i social con il giubilo della fumata bianca: questo Inzaghi è lo stesso Inzaghi che soltanto quattro mesi fa, non quattro ere geologiche, era a un millimetro anche meno dalla pedata nel didietro, una pedata collettiva a furor di popolo, via l’allenatore indeciso, confuso, senza personalità, via l’allenatore che non dà un gioco, via l’allenatore che sbaglia i cambi, via l’allenatore che in fondo finora ha allenato la Lazio, avesse detto, qui siamo all’Inter e lui è troppo piccolo per una faccenda così grande".

Tutto cancellato. Adesso tutti contenti del rinnovo del tecnico. "Ai primi di settembre è già il migliore degli allenatori possibili. Ripensandoci bene, è quello che ha portato l’Inter all’ultima curva della Champions, mettendo una feroce strizza al popolare Pep, ma poi c’è il resto, le due Coppe Italia, le due Supercoppe, e poi la solidità di squadra, e poi il gioco, e poi l’aggressività, guarda come è già ripartito, tre vittorie in tre partite, unica squadra a non prendere gol, inerzia portentosa per arrivare al derby sfondando tutto quanto - si legge -. Ma sì, s’erano dette diverse cose accompagnandolo alla porta come un mezzo impedito, effettivamente sembra cambiato il mondo. O magari è cambiato lui, sta a vedere che è proprio cambiato lui...". Invece non è andata così: Inzaghi è sempre lo stesso. "La sua forza, il suo trionfo, la sua rivincita, sta proprio in questo: perdendo la voce ad ogni partita, come ingoiasse ogni volta una cassa acustica, Inzaghi è rimasto tale e quale anche sull’orlo del precipizio, ha creduto fino in fondo nel suo lavoro e prima ancora in se stesso, pronto ad essere silurato, eppure giocandosi imperturbabile le proprie carte, fino all’ultimissima possibilità che restava".

Ora il legame è fortissimo. "Se quattro mesi fa Inzaghi non era da Inter, d’ora in poi toccherà all’Inter essere da Inzaghi".