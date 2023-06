Il magnate finlandese Thomas Zilliacus, che ha rentemente manifestato l'intenzione, se ci fossero margini di manovra, di acquistare l'Inter, continua la sua campagna a favore del calcio italiano che lui apprezza particolarmente. "Stiamo raccogliendo altri 400 milioni di dollari per investimenti nei club di Serie A. Riportiamo il calcio italiano in cima al mondo, con le nazionali vincitrici della Coppa del Mondo e le squadre di club vincitrici regolari della Champions League", il suo pensiero via Twitter, accompagnato dall'immagine di un articolo che ne parla più approfonditamente nel quale tra le altre cose spiega: "Il calcio italiano ha una lunga e ricca storia di essere tra i migliori al mondo. Quest’anno, tutte e tre le competizioni UEFA, la Champions League, l’Europa League e la Conference League hanno visto un italiano club in fase finale. Il calcio italiano ha un grande seguito globale, con i primi tre club, ovvero Inter, Juventus e Milan che insieme hanno più di 1 miliardo di tifosi in tutto il mondo".

We are raising another 400 million USD for investments into Serie A clubs. Let's bring Italian football back to the top of the world,with the national team World Cup winners and club teams regular Champions League winners. #forzaitalia #SerieA #ChampionLeague #WorldCupFinal pic.twitter.com/RSQavw76XS