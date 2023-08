"Inter stra-forte, hanno iniziato alla grande. Vediamo l'attacco: Lautaro sempre in gol, per Thuram c'è bisogno ancora di tempo". Così Christian Vieri alla BoboTV sul momento positivo dei nerazzurri. "L'Inter gioca sempre bene, il problema è stato l'anno scorso quando ha perso 12 partite. Ma quando sono concentrti, giocano bene. Per me, ad esempio, meritavano di vincere anche la Champions. Mi sorprendo quando perde punti con le piccole, come accaduto l'anno scorso. Ma parliamo di una rosa super: Barella tra i migliori centrocampisti in Europa, Calhanoglu è una conferma, Mkhitaryan è uno che fa gol come pure Frattesi. Poi sono bravi con palleggio considerando la qualità superiore alla media. Si sono anche rinforzati col mercato. Io la vedo super-forte".

Su Inzaghi. "Non cambierà mai il suo 3-5-2, deve migliorare la comunicazione perché l'Inter, come Milan e Juve, deve vincere tutte le partite e non esiste dichiarare robe del tipo: 'Ho inserito tizio per non prendere ripartenze'. Contro la Samp che era ultima! Ecco, da questo punto di vista doveva crescere e penso l'abbia capito".