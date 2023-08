Notizia di queste ultime ore è la possibilità che si concretizzi uno scambio sull'asse Milano-Salerno, con Boulaye Dia che approderebbe all'Inter in cambio di Stefano Sensi. Potrebbe essere un modo, questo, per rispondere anche alle esigenze rese esplicite dal tecnico della Salernitana Paulo Sousa, che alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Ternana ha sottolineato come la sua rosa sia ampiamente incompleta: "Ho un numero ridotto di giocatori che ci obbliga a gestire con molta difficoltà un organico molto corto. Ho bisogno di mantenere al massimo delle condizioni i calciatori per non perderli per le prossime settimane. Durante il pre-campionato non ho potuto gestirli e così sarà anche domani. C’è il rischio concreto di infortuni perché si aumentano i rischi e soprattutto sale l’intensità.

Le risposte possono darle soltanto loro a cui ho detto cosa serve per affrontare questa stagione. Cosa ci serve? Una punta centrale, due centrocampisti, esterni alti, un centrale che possa giocare sia in difesa che da terzino. Abbiamo discusso anche di cambiare caratteristiche su due posizioni specifiche ma oggi questa rosa ha bisogno anche di una sottopunta. Ho avuto rassicurazioni sulla rosa che sarà più forte dello scorso anno. Io ho fiducia e chiedo a tutti di averla".