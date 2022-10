Sono duecentoquaranta gli aspiranti per la vittoria dell'Ambrogino d'oro. Il termine per la presentazione delle candidature all’edizione 2022 delle benemerenze civiche che si consegnano nel giorno del santo patrono è scaduto ieri e sul tavolo di Palazzo Marino s’è riversata la consueta valanga di proposte. Tra queste anche Stefano Pioli, nomination proposta dal forzista Alessandro De Chirico, che il sindaco Giuseppe Sala, noto tifoso interista, ha commentato così: "Il Milan lo scorso anno ha fatto una cosa straordinaria - le sue parole riportate dal Corriere della Sera -. Si sta dimostrando un grandissimo allenatore, c’è poco da dire. Credo di avere mandato i complimenti a Pioli un’ora dopo la vittoria dello scudetto e lui mi ha risposto con un messaggio delizioso che conservo ancora per il suo garbo, che me l’ha reso ancora più simpatico".