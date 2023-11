Raggiunto da Sport Mediaset a margine del festival del magazine Focus, Arrigo Sacchi analizza la situazione della Serie A dopo dieci giornate. Riproponendo il suo solito leit motiv a proposito dell'Inter, rimproverandole una mancanza di visione europea così come ad altre squadre: "Il calcio nasce dagli inglesi, che lo hanno pensato come uno sport di squadra e offensivo. Caratteristiche originali che si sono perse in Italia, dove l'abbiamo pensato come uno sport individuale e difensivo. Individuale perché questo Paese, purtroppo, non fa squadra. La Juve è una delle due squadre che spendono di più.

Se non vincono loro, chi deve vincere? Il Sassuolo? In Europa si gioca un calcio diverso rispetto all'Italia, anche se qui ci sono 5-6 squadre strateghe. E quindi succede che il Sassuolo batta l'Inter o la Juve. Questa cosa è piacevole, anche i piccoli possono dire qualcosa".