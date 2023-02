Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Simone Roia, coordinatore degli osservatori dell'Udinese, ha raccontato un aneddoto legato alla scelta dei friulani di puntare nel 2004 su un giovane e sconosciuto Samir Handanovic: "Andrea Carnevale, il capo scout, era a Longarone per un’amichevole tra le rappresentative di Serie C di Italia e Slovenia dalla quale tornò in sede euforico dicendo: 'Ho visto il portiere del futuro' - il ricordo di Roia -. L’Italia aveva appena vinto 3-0 e l’estremo difensore sloveno non aveva fatto neanche una parata. Si chiamava Handanovič, Carnevale era rimasto stupito dal fisico e dalla struttura.