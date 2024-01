Ospite negli studi di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia non si esime dall'accodarsi al coro di elogi per l'Inter dopo la splendida vittoria di questa sera contro la Lazio: "L'Inter ha fatto una grandissima partita. Si fa davvero fatica a trovare qualcuno che abbia spiccato in positivo o in negativo, sono stati tutti eccezionali". Breve commento anche sull'azione del rigore che ha portato al 2-0 di Hakan Calhanoglu: "Da difensore ormai devi stare sempre molto attento, col VAR queste occasioni difficilmente sfuggono. Il contatto di Pedro col polpaccio di Lautaro Martinez è netto".