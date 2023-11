Luca Marchegiani, ospite di Sky Sport, ha così inquadrato la propria convinzione su Sommer e Szczesny: "Sono due ottimi portieri, per mio gusto io metto Szczesny un gradino sopra però sono due portieri forti ed esperti, hanno sbagliato una sola partita per coincidenza tutti e due contro il Sassuolo però sono di grande affidabilità. Szczesny per caratteristiche partecipa di più all'azione, sono molto protetti dalle due difese che concedono pochissimo e tra i pali sono fortissimi".